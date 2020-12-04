شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحقق الهدف– تحليل - 4-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس موجه صاعدة قوية متأثرا بالضغوط الإيجابية المتكررة لنلاحظ وصوله حاليا للهدف الرئيسي المستقر عند 1045.00, بالرغم من تمركز التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة إلا أن ثبات الحاجز الحالي قد يجبره على تشكيل تذبذب جانبي مؤقت لحين تحقيقه للاختراق ومن ثم ليحاول الوصول نحو مقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 1081.00.

لابد من التأكيد على أهمية ثبات الدعم الأولي المستقر عند 1009.00 ليقلص ذلك من فرص تكبد السعر لأي خسائر قبل الوصول نحو الهدف المقترح سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1015.00 و 1070.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد