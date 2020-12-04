شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى عامين ونصف المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ،وإقبال المستثمرين الواسع على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.2160$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2140 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2138$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى عامين ونصف عند 1.2175$ ،بفضل شهية المخاطرة المرتفعة.

على صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مرتفعة حتى اللحظة قرابة 1.7% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

تعاذ تلك المكاسب القوية إلى انحسار طلب الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ،وإقبال المستثمرين الواسع على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

وخلال هذا الأسبوع ،زادت آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ، بعد انفراجة فى المحادثات السياسية بين وزارة الخزانة ومجلس النواب الأمريكي ، بالإضافة إلى تطورات إيجابية عن استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

أجرى وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين" ورئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" يوم الثلاثاء محادثات حول برنامج الإغاثة الجديدة من فيروس كورونا ، وقالت بيلوسي فى بيان بعد المحادثات إن منوتشين سيراجع مقترحات المساعدات الاقتصادية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتوصل المشرعون فى الولايات المتحدة لاتفاق حول تمرير ميزانية بقيمة 1.4 تريليون دولار لتجنب الإغلاق الحكومي فى 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وافقت المملكة المتحدة يوم الأربعاء على منح ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المطور من قبل شركتي "فايرز و بيونتيك" ،وقالت الحكومة البريطانية إنها ستبدأ فى تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وأعلنت فى وقت سابق شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة "بيونتيك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية أن التحليل النهائي لبيانات التجارب الأخيرة أظهر أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة 95% فى الوقاية من العدوى.