شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. انفجار بمصفاة نفط في جنوب إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كيب تاون- رويترز قال مسؤول بشرطة عاصمة جنوب إفريقيا إن انفجاراً وقع في ثاني أكبر مصفاة للنفط في البلاد في ديربان، الجمعة، مضيفاً أنه لم يتضح بعد إن كان أسفر عن إصابات أو وفيات. وذكر متحدث باسم شركة إنجين التي تدير المصفاة أنه سيدلي ببيان في وقت لاحق. ولم يتضح إن كان الانفجار أثر في الإنتاج في المصفاة. وذكر الموقع الإلكتروني للشركة أن المصفاة تعمل بطاقة إنتاج 120 ألف برميل يومياً.

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