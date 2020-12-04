شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تحقيق مكسب أسبوعي مع تضرر الدولار من آمال التحفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت أسعار الذهب الجمعة وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع؛ إذ تراجع الدولار بفعل تنامي الآمال في تحفيز أمريكي، وقبل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر في وقت لاحق اليوم.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1840.75 دولار للأونصة بحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 في المئة إلى 1844.10 دولار. وأضاف الذهب نحو ثلاثة في المئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس: «الزخم الصعودي (للذهب) قوي لأسباب من بينها ضعف الدولار والأسعار عند أقل من مستواها الحقيقي من الناحية الفنية»، مضيفة أن المعدن الأصفر قد يلقى دعماً قوياً ما بين 1800 و1750 دولاراً.

لكن يانج، حذرت من أنه قد تكون هناك مخاطر بنزول الأسعار إذا تسارع التعافي الاقتصادي وارتفع التضخم متجاوزاً المستهدف، مما قد يحفز مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على كبح تحفيزه النقدي وهو ما قد يعزز الدولار.

والدولار في طريقه لأسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، مما يقلص سعر الذهب لحائزي العملات الأخرى.

واكتسبت خطة مساعدات لتخفيف تداعيات فيروس كورونا بقيمة 908 مليارات دولار وتحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة زخماً في الكونجرس الأمريكي، أمس الخميس؛ إذ أبدى مشرعون محافظون تأييدهم.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم أيضاً بعد أن خفضت فايزر هدفها لتوزيع لقاحها المضاد ل«كوفيد- 19».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاتين 0.8 في المئة إلى 1037.67 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 1.7 في المئة إلى 2340.32 دولار.

وانخفضت الفضة 0.1 في المئة إلى 24.03 دولار للأوقية، لكنها تتجه صوب الارتفاع 5.8 في المئة في الأسبوع.

(رويترز)