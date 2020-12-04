شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العقود الآجلة أسعار الفضة من الأعلى لها في أسبوعين مع ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 23 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:17 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 0.08% لتتداول عند 24.18$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.20$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.14$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 90.67 مقارنة بالافتتاحية عند 90.64.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 500 ألف وظيفة مضافة مقابل 638 ألف وظائف مضافة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار النمو عند 0.1% خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 6.8% مقابل 6.9%.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 64.7$ مليار مقابل 63.9$ مليار في أيلول/سبتمبر الماضي، وقبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان حيال الخدمات المصرفية المجتمعية والتكنولوجيا المالية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مجتمع المصارف الأمريكية المستقل.

كما تتطلع الأسواق لصدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 1.1% في أيلول/سبتمبر، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس اكتساب خطة التحفيز المالية الجديدة في الولايات المتحدة والتي تقدر بنحو 908$ مليار لمواجهة التداعيات جائحة كورونا زخماً في الكونجرس، وجاء ذلك وسط التوقعات على نطاق واسع بتمرير المشرعين أيضا لميزانية بقيمة 1.4$ تريليون لتجنب الإغلاق الحكومي في 11 من هذا الشهر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي توقعات الأسواق بإقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على تعديل توجيهاتهم حيال خطة شراء الأصول بحلول منتصف هذا الشهر خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المقبل، ووسط التوقعات أيضا بأن يقدم صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأسبوع القادم على التوسع في شراء السندات ضمن الجهود الرامية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في وقت سابق من هذا الأسبوع تأكيد كل من محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة ستيفن منوشين ضمن شهادتهم حول قانون "CARES" أمام الكونجرس بشقيه مجلس الشيوخ والنواب على أن الاقتصاد الأمريكي بحاجه ماسة إلى إقرار حزمة تحفيزية موسعة وأن السياسة المالية ستكون أداة أكثر فعالية أمام تردي الأوضاع الناجم عن جائحة كورونا.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لقرابة 63.97 مليون ولقي 1,488,120 شخص مصرعهم في 220 دولة، بخلاف ذلك، ويذكر أن وزير الخزانة منوشين وجه الشهر الماضي رسالة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مفادها إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه.

ونود الإشارة، لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي إعلان في مطلع هذا الأسبوع أنه سيتم تمديد برنامج تسهيلات السيولة للأوراق التجارية وأسواق المال والتجار الأساسيين وبرنامج حماية شيكات الرواتب حتى نهاية آذار/مارس 2021، كما أوضح الاحتياطي الفيدرالي في بيانه الاثنين الماضي أن تلك البرامج منفصلة عن التسهيلات الائتمانية التي أمرت وزارة الخزانة الأمريكية بإغلاقها مؤخراً بحلول نهاية هذا الشهر.

وفي نفس السياق، أصدر الاحتياطي الفيدرالي مسبقاً بيان أفاد خلاله أنه "يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف"، وتولت عقب ذلك التقرير التي تطرقت لاحتمالية قيام الفيدرالي بالتوسع في التحفيز النقدية خلال اجتماعه المقبل وبالأخص بعد إعلانه أنه سيمتثل لطلب الخزانة بإعادة الأموال غير المستخدمة.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن شركة فايزر كانت تخطط في الأساس لشحن 100 مليون جرعة هذا العام، إلا أن بعض الدفعات المبكرة من المواد الخام اللازمة للقاح فشلت في تلبية المعايير، ويذكر أن فايزر كررت مراراً وتكراراً علنيتاً أنها تخطط لشخن 50 مليون جرعة لقاح هذا العام وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة بحلول 2021، إلا أن ذلك الأمر أثقل بشكل أو بأخر على شهية المخاطرة في الأسواق المالية.

ويذكر أن كبير خبراء الأوبئة في الولايات المتحدة دكتور أنتوني فاوتشي أعرب بالأمس عن كون بريطانيا لم تكن حذرة بالقدر المطلوب في قراراها باعتماد اللقاح المشترك لكرونا من قبل شركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-تك الألمانية خلال هذا الأسبوع، موضحاً أنه إذا لم يتم إجراء كافة الاختبارات بشكل دقيق للقاح سينعكس ذلك سلباً على ثقة المواطنين في اللقاح، ما قد يدفعهم للإحجام عن استخدامه في التطعيم ضد الفيروس التاجي.

كما نوه فاوتشي بأنه قريباً سيتم اعتماد اللقاح في أمريكا، مع أفادته بأن الإجراءات التي تقوم بها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ضرورية من أجل التأكد من سلامة وفعالية اللقاح، مضيفاً أن قرار بريطانيا باعتماد اللقاح جاء بشكل متسرع وأضاف المزيد ضغوط على الهيئة، وتسعى فايزر وبيو-تك للحصول على تصريح تنظيمي للقاح في الاتحاد الأوروبي وأعلنت بيو-تك مسبقاً أنها ستبدأ في شحن الجرعات الأولى "في غضون ساعات" بعد الموافقة.