شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط مع تراجع مؤشر الدولار للأدنى له في أكثر من عامين ونصف والأنظار على اجتماع أوبك+ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 25 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ووسط تطلع الأسواق لما سوف يسفر عنه اجتماع أوبك+.

وفي تمام الساعة 06:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير من عام 2021 بنسبة 0.47% لتتداول عند مستويات 45.20$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 44.99$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 45.28$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم شباط/فبراير المقبل 0.42% لتتداول عند 48.20$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 48.00$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 48.25$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 90.99 مقارنة بالافتتاحية عند 91.07، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 91.11.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 28 من تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 775 ألف طلب مقابل 778 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 21 من الشهر الماضي تراجعاً بواقع 156 ألف طلب إلى 5,915 ألف طلب مقابل 6,071 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس تقلص اتساعاُ إلى 57.5 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي عند 57.7 ومقابل اتساع 56.9 في تشرين الأول/أكتوبر، وصولاً للكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل أكبر اقتصاد في العالم والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.0 مقابل 56.6 في تشرين الأول/أكتوبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 27 من تشرين الثاني/نوفمبر اتساع العجز إلى 0.7 مليون برميل مقابل 0.8 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 1.7 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 488.0 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 7% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 3.5 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 3.2 مليون برميل، لتعد المخزونات 8% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا تتوجه الأنظار حالياً إلى فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" وسط تطلع الأسواق لمعرفة قرار اللجنة حيال زيادة مستويات إنتاج النفط بواقع 1.9 مليون برميل يومياً مع مطلع العام المقبل 2021 كما هو مقرر مسبقاً.

أو تأجيل قرار زيادة الإنتاج لنحو ثلاثة أشهر أو أكثر والمحافظة على مستويات خفض الإنتاج القائم عند 7.7 مليون برميل يومياً لما بعد كانون الثاني/يناير القادم كما تشير التوقعات في الأسواق خلال الآونة الأخيرة، ويذكر أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ لم تتوصل لقرار في موعد اجتماعها الرسمي في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر ومطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري وأرجت قرارها إلى الاجتماع الاستثنائي اليوم الخميس.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 10 منصات لإجمالي 241 منصة، لتعكس استأنف مسيرات الارتفاع التي توقف في الأسبوع السابق لأول مرة تسعة أسابيع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 465 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.