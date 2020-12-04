شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق مكاسب قوية – تحليل - 04-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت تداولات اليوم باندفاع صاعد قوي ليتخطى هدفنا الأول المنتظر عند 49.00 ويؤكد استمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا التالي المنتظر عند 50.50، والذي يمثل اختراقه عامل إيجابي سيمد مكاسب سعر برنت لتصل إلى 53.08. المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يتطلب استمرارها الثبات فوق مستوى 48.35. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.35 والمقاومة 51.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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