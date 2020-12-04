شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 04-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر الفضة الأخيرة ضمن نموذج مثلث صاعد تظهر ملامحه بالصورة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على اختراق مقاومة النموذج المذكور عند 24.30 وفتح الطريق أمام الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي المنتظر عند 25.06
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 23.60 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.50 والمقاومة 25.06
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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