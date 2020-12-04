شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستمر بالارتفاع – تحليل - 04-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من التداولات الإيجابية ليستقر فوق مستوى 1838.10، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، بانتظار اختبار مستوى 1850.00 مبدئياً، والذي يمثّل اختراقه مفتاح التوجه نحو 1870.00 كهدف إيجابي تالي.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي يدعمها المتوسط المتحرك 50 ما لم يتم كسر مستوى 1818.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1870.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد