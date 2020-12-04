شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يندفع نحو الأسفل – تحليل - 04-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هبوطاً بشكل قوي يوم أمس ليؤكد استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا السلبي المنتظر عند 1.2785.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي تنتظم داخل القناة الهابطة الموضحة بالصورة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.2960 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لإجراء بعض التصحيح اللحظي الصاعد قبل العودة للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2785 والمقاومة 1.2920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط