شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق الهدف السلبي الأول – تحليل - 04-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بسلبية قوية يوم أمس لينجح بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 103.65، بانتظار مزيد من الانخفاض لكسر هذا المستوى وتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 103.00 كمحطة سلبية تالية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط متوقعاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أهمية الثبات دون 104.76 لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.00 والمقاومة 104.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط