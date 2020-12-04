شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق الهدف – تحليل - 04-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.3482 يوم أمس وأجرى محاولات لاختراقه، بانتظار مزيد من الارتفاع لتأكيد تخطي هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.3630 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، نحن نتوقّع استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، منتظماً داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 1.3320 مهم لمواصلة الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3360 والمقاومة 1.3550

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد