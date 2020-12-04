شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة في استراليا خلال تشرين الأول/أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أظهرت ارتفاعاً 1.4% مقارنة بارتفاع 1.6% في القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.5%، ومقابل تراجع 1.1% في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي.

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