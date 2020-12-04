شكرا لقرائتكم خبر عن "النصر للمبانى" تؤكد تفعيل خطط استغلال الأصول وإدخال التكنولوجيا لتحسين الموارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم عبد الوهاب، العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية لشركة النصر للمباني والإنشاءات "ايجيكو"، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه من المهم خلال المرحلة المقبلة الاستغلال الأمثل للأصول، بما ينعكس على موارد الشركة بشكل إيجابي، وبما ينعكس على أرباح الشركة خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

‏أضاف حازم عبد الوهاب لـ"الخليج 365"، أنه يتم خلال الفترة الحالية العمل بشركة ايجيكو فى إطار ما تشهده شركات قطاع الأعمال العام من تطور كبير على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى استغلال الأصول وعلى مستوى إدخال التكنولوجيا بشكل كبير في مختلف القطاعات وفقا لخطة الوزارة وبما لا يقل أبدا عن كبرى شركات القطاع الخاص.

أوضح أن تنفيذ الخطط سيكون له نتائج إيجابية على الشركة خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية ترشيد النفقات مع الاستغلال الأمثل لكل الآلات والمعدات الموجودة في مختلف القطاعات الإنتاجية و مختلف فروع الشركة.

وأكد أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير بقيادة المهندس هشام أبو العطا، من الشركة التي تتخذ العديد من ‏الإجراءات الهامة لتطوير الشركة وتسوية ملف الديون، وإنجاز العديد من المشروعات المتأخرة، وكذلك إنهاء التشابكات بين شركات القابضة، وبين مختلف الأجهزة مثل التأمينات والضرائب وغيرها من الأمور التى ستنعكس بصورة إيجابية على ميزانيات الشركات وعلى المؤشرات السنوية لها.