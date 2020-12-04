شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع استمرار تحسن بيانات القطاع الخدمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل التفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



وأعلنت المملكة المتحدة أمس بأنها تستعد للبدء في توزيع جرعات من لقاح "فايزر" بشكل طاريء الأسبوع المقبل على بعض المواطنين.



وفي سياق متصل، سيتم البدء في توزيع جرعات من لقاحي "موديرنا" و"فايزر" منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري بمعدل إنتاج ما يقرب من 20 مليون جرعة من كل لقاح.



ومن جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تراجع لقاح "فايزر" وإمكانية إتاحة استخدامه بشكل طاريء في الوقاية من فيروس كورونا.



هذا، وقد كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة إلى 47.6 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى استقرار القراءة 45.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.3446، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.35 في حين سجل أقل سعر عند 1.3353.