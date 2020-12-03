شكرا لقرائتكم خبر استمرار التسجيل في معسكر همة لإدارة المنتجات الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الأكاديمية السعودية الرقمية «معسكر همة لإدارة المنتجات الرقمية»، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، الهادف إلى تمهين وتأهيل حديثي التخرج والباحثين عن عمل، معدا وفق التوجهات الحديثة والمبتكرة في مجالات التعليم والتدريب في مجالات التقنيات الناشئة والحديثة والمتقدمة، وربطها بمهن «وظائف» ومهارات المستقبل لإعداد جيل وقيادة شابة تواكب مستجدات العصر ومتطلباته وسوق العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويحقق الشمولية والجودة والمرونة، تعزيزا لريادة المملكة إقليميا، وتنافسيتها دوليا.

وأشارت الأكاديمية إلى أن التسجيل للمعسكر ما زال مستمرا من خلال الموقع الالكتروني، بينما سيجري اختيار المشاركين بعد اجتيازهم متطلبات القبول الموضوعة من قبلها.

ويعنى المعسكر ببناء وتأهيل المواهب الشابة في مجال إدارة المنتجات الرقمية، حيث يتيح للملتحقين به وفي رحلة تعليمية تستمر 14 أسبوعا التعرف على مشكلات المستخدمين، وفرص المنتج باستخدام البيانات وتطوير المنتجات، إضافة إلى تحديد اتجاه المنتج بناء على الاختبار والبيانات، والوقوف على رؤية واستراتيجية وخارطة طريق المنتج، علاوة على معرفة أولويات متطلبات السوق والعملاء وغيرها الكثير من المهارات التقنية والمنهجيات في هذا المجال.