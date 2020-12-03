شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الرابعة بين أكثر الدول ارتباطاً بالعالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة حلت الإمارات في المركز الرابع على مستوى العالم في مؤشر الترابط العالمي لعام 2020، والصادر عن شركة «دي إتش إل»، الشركة العاملة في مجال الشحن.

وتقيس نتائج مؤشر الترابط العالمي «عمق» و«اتساع» التدفقات الدولية للتجارة ورأس المال والمعلومات والأفراد خلال الفترة من 2001 إلى 2019. ويعتمد هذا التحليل على أكثر من 3.5 مليون نقطة بيانات ضمن 169 دولة.

وأظهرت أحدث البيانات أن هولندا وسنغافورة وبلجيكا والإمارات وإيرلندا في طليعة الدول الأكثر ارتباطاً بالعالم. تلتها سويسرا ولوكسمبورج والمملكة المتحدة والدنمارك.

ويقارن مؤشر «عمق التدفقات الدولية» كل تدفق عبر الحدود بالأنشطة المحلية ذات الصلة. مثل مقارنة الصادرات بإجمالي الناتج المحلي الاقتصادي لتقييم مدى أهمية التدفق الدولي.

ويُقيّم «اتساع التدفقات الدولية» التوزيع الجغرافي ومدى توزيع التدفقات على نطاق واسع حول العالم، بدلاً من التركيز على مصادر ووجهات محددة.

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