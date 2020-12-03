شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أبراج سكنية في الإمارات بين أطول ناطحات السحاب بالعالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّت 5 أبراج في الإمارات بين أطول 10 ناطحات سحاب سكنية في العالم، وفقاً للتصنيف الذي أعدته مجلة «بريستيج أونلاين»، المتخصصة في مظاهر الترف والرفاهية والعلامات التجارية الفاخرة. وقالت المجلة إن أعداد الأبراج السكنية الشاهقة في العالم في ازدياد ملحوظ، حيث يتعاون كبار المطورين والمهندسين المعماريين والمصممين في المشاريع التي تساهم في تحويل آفاق المدن وأسواق العقارات.

وفي هذه الأيام، وفي مدن مثل نيويورك ودبي وموسكو، نجد السمعة والثروة أمران متلازمان لقطاع التشييد والبناء، حيث وصلت الأبراج إلى ارتفاعات مذهلة لم تكن ممكنة حتى قبل بضع سنوات. ومع تزايد شعبيتها في جميع أنحاء العالم، من المتوقع أن تتضاعف هذه الأعمال الهندسية الشاهقة بشكل مذهل في السنوات المقبلة، لتلبي احتياجات المشترين فائقي الثراء.

وهنا نظرة سريعة على الأبراج الإماراتية التي ضمتها قائمة «بريستيج أونلاين»:



«إيليت ريزيدنس» - 2012: بارتفاع 380 متراً



يضم «أيليت ريزيدنس» الذي يزين أفق مرسى دبي، 703 وحدات سكنية، بما في ذلك شقق من غرفة واحدة إلى 4 غرف نوم وشقق بنتهاوس رحبة، كما أن البرج مجهز بصالة رياضية تطل على نخلة الجميرا والشاطئ وملعب تنس ومسبحين داخليين ومسبح خارجي.





«برج الأميرة» - 2012: بارتفاع 413 متراً

يقع «برج الأميرة»، الذي يبلغ ارتفاعه 101 طابق، في وسط مرسى دبي، وكان سابقاً يحمل لقب أطول برج سكني في العالم من عام 2012 إلى عام 2015. ويضم البرج 763 وحدة سكنية، ويضم أيضاً منصة مراقبة في الطابق 97.

«23 مارينا» - 2012: بارتفاع 392 متراً

قبل إنجاز برج الأميرة المجاور، كان برج «23 مارينا» أطول ناطحة سحاب سكنية في العالم. وتتوزع شقق البرج البالغة عددها 289 على 88 طابقاً، حيث يستمتع السكان بإطلالات على أفق دبي وجزيرة نخلة الجميرا.

برج محمد بن راشد - 2014: بارتفاع 381 متراً

يعتبر برج محمد بن راشد، أطول مبنى في أبوظبي بـ 92 طابقاً، حيث يقع على الكورنيش. والبرج نفسه متصل بمركز التجارة العالمي، ويضم 474 وحدة سكنية، بالإضافة إلى حديقة داخلية ومنطقة لعب للأطفال.

«الشعلة» - 2011: بارتفاع 352 متراً

مثل العديد من المباني الأخرى التي ذكرناها، كان «الشعلة» الذي أنشأ في العام 2011 في يوم من الأيام أطول برج سكني في العالم، بارتفاع 84 طابقاً. ويضم 682 وحدة سكنية إضافة إلى مسبح خارجي ومنصة مطلة على مرسى دبي.