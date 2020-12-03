شكرا لقرائتكم خبر عن وقود «إي -بلس 91» في محطات «إينوك» و«إمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «إينوك» ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» عن البدء بتوفير وقود «إي –بلس 91» في محطات الخدمة التابعة لهما، لتوسعا بذلك محفظتهما المتنوعة من منتجات الوقود التي تتضمن الوقود عالي الجودة مثل البنزين الخصوصي 95 والممتاز 98 في فئة البنزين المخصصة للمركبات.

ويأتي توفير وقود «إي – بلس 91» المستخدم للمحركات ذات الضغط المنخفض بهدف تلبية احتياجات الوقود المخصصة للعملاء الذين يشغّلون مركبات تجارية مثل شركات التاكسي وأساطيل حافلات النقل وشركات تأجير السيارات، إلى جانب مركبات الأفراد المزوّدة بمحركات منخفضة الضغط، إذ سيتوفر وقود «إي –بلس 91» في 44 محطة خدمة تابعة لمجموعة «إينوك» و20 محطة تابعة لمؤسسة «امارات».

وستقوم «اينوك» بتوفير جميع منتجات الوقود التي تتضمن الديزل والبنزين الخصوصي 95 والممتاز 98 و«إي –بلس 91» في 22 محطة خدمة من شبكة محطاتها الحالية، وتعتزم تزويد جميع محطاتها المستقبلية بهذه المجموعة الكاملة من منتجات الوقود بهدف تلبية احتياجات جميع العملاء في دولة الإمارات.

ويأتي وقود «إي –بلس 91» ليستكمل منتجات الوقود التي توفرها مؤسسة الإمارات العامة للبترول «امارات» وتشمل الديزل والبنزين الخصوصي 95 والممتاز 98. ويتوفر وقود أوكتان 91 حالياً في 20 محطة خدمة تابعة للمؤسسة، وسيجري توفير الوقود الجديد تدريجياً وعلى مراحل عبر شبكة محطات خدمة «امارات»، ومن المتوقع أن يتوفر في جميع محطاتها بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: انطلاقاً من إدراكنا لأهمية توفير جميع منتجات الوقود المتنوعة التي تلبي مختلف احتياجات العملاء من الأفراد ومشغلي أساطيل المركبات التجارية، حرصنا على إضافة وقود «إي –بلس 91» إلى محفظة منتجاتنا وذلك انسجاماً مع سعينا المتواصل للارتقاء بتجربة العملاء وتمكينهم من الوصول إلى مجموعة أوسع من المنتجات.

وقال المهندس علي خليفة الشامسي، المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»: نحرص دائماً على توفير المنتجات والخدمات التي تواكب متطلبات العملاء، ومن هنا فإن توسيع محفظة منتجاتنا بإضافة وقود «إي –بلس 91» بمثابة خطوة على الطريق الصحيح. وعلى وجه الخصوص، تدعم هذه المبادرة عملاءنا تزامناً مع سعيهم لتحسين استراتيجيات أعمالهم وتعزيز مرونة مؤسساتهم والارتقاء بكفاءة تكلفة عملياتهم في المستقبل.