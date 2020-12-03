شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تغلق مستقرة.. و«رولز-رويس» ترفع «فوتسي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر الخميس، حيث خفف صعود أسهم شركات المواد ورولز-رويس وقع بيانات ضعيفة لأنشطة الشركات في المنطقة والضبابية التي تكتنف إبرام اتفاق تجارة لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

عوض المؤشر فاينانشال تايمز 100 (فوتسي) في لندن خسائره وبلغ ذروته في ستة أشهر، مرتفعا 0.4 بالمئة، مستفيدا من الأداء القوي لأسهم شركات التعدين ريو تينتو وجلينكور وأنجلو أمريكان بفعل مستويات قياسية مرتعفة لأسعار خام الحديد وصعود النحاس.

وقفز سهم رولز-رويس 16 بالمئة متصدرا الأداء على المؤشر القيادي في لندن، وعلى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، بعد تقرير بأن الشركة تدرس العودة إلى سوق الطائرات نحيفة البدن.

وقاد المؤشر داكس الألماني خسائر الجلسة، إذ انخفض 0.5 بالمئة، في حين فقد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 بالمئة.

ارتفع ستوكس 600 حوالي 45 بالمئة منذ المستويات بالغة التدني التي سجلها في مارس /آذار، لاسيما بعد موجة من الصعود القوي على مدار نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنه مازال منخفضا 10% عن أعلى مستوياته للعام الحالي.

(رويترز)

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