شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يزيد خسائره في انتظار المزيد من الأنباء عن حزمة التحفيز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية، لكن عدم اليقين يسود الأسواق بشأن حزمة التحفيز المالي الثانية في الولايات المتحدة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتابع فيه الأسواق العالمية تداعيات أزمة فيروس كورونا والجهود لاحتوائها من محاولة تطوير لقاحات أو أدوية لمحاربة المرض.



ومن جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تراجع لقاح "فايزر" وإمكانية إتاحة استخدامه بشكل طاريء في الوقاية من فيروس كورونا.



وذكرت مصادر لصحيفة "فاينانشيال تايمز" بأنه سيتم البدء في توزيع جرعات من لقاحي "موديرنا" و"فايزر" منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري بمعدل إنتاج ما يقرب من 20 مليون جرعة من كل لقاح.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 712 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 787 ألفاً في الأسبوع قبل الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 775 ألفاً.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.09 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.