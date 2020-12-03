شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الاتصالات يقدم جميع خدماته إلكترونيا يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإطلاق بوابته الرقمية لتقديم جميع خدماته (خدمات الاستيراد والتراخيص) لكافة المتعاملين (شركات/أفراد) بشكل سهل وآمن يساعد على التيسير على المستوردين والانتهاء من الإجراءات والحصول على الخدمات بشكل أسرع من الطرق التقليدية.

ويهيب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بجميع المستوردين المتعاملين مع الجهاز القومى سرعة الانتهاء من إجراءات التسجيل على “البوابة الرقمية لخدمات الاستيراد والتراخيص” علماً بأن عملية التسجيل متاحة الآن، لمن لم يقوموا بالتسجيل وبدون أى مصاريف وسيتم وقف التعامل المباشر مع المستوردين (حضور شخصي) اعتبارا من 31/12/2020، ذلك فى إطار جهود الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي.

وجدير بالذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدء فى تقديم الخدمات الكترونياً من خلال البوابة الرقمية للجهاز لجميع السادة المستوردين الذين اتموا إجراءات التسجيل بنجاح على البوابة وبذلك فهم ليسوا فى حاجة إلى التوجه المباشر إلى فرع الجهاز.

وحرصاً من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على التيسير على جميع المتعاملين فقد نشر الجهاز على موقعة الالكترونى “دليل استخدام البوابة الرقمية لخدمات الاستيراد والتراخيص” حيث يوضح الدليل بشكل بسيط وواضح ما يلي: –

كيفية إنشاء حساب (يتم إنشاء حساب لمرة واحدة وبدون مصاريف)

كيفية الحصول على الخدمات من حيث وصف الخدمة والشروط والرسوم والإجراءات (يتم متابعة حالة الطلب من خلال الحساب).