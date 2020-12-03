بيجو مصر توقع رعاية مع لاعبة التنس المصرية العالمية ميار شريف

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مانسكو حققت طفرة فى بيجو مصر خلال عامين من الاستحواذ على بيجو مصر

ميار شريف: التوقيع انجاز جديد يضاف الى سجل انجازاتى القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خالد يوسف : توقيع العقد تأكيد على رعاية بيجو للرياضة فى مصرمانسكو حققت طفرة فى بيجو مصر خلال عامين من الاستحواذ على بيجو مصرميار شريف: التوقيع انجاز جديد يضاف الى سجل انجازاتى الرياضية

وقعت شركة مانسكو، وكيل علامة بيجو في مصر، عقد رعاية لبطلة التنس المصرية ميار شريف، تكون بموجبه سفيرة للعلامة الفرنسية.. وشهد توقيع عقد الرعاية الذى اقيم بفندق فور سيزونز جاردن سيتى قيادات شركة مانسكو وكيلبيجو فى مصر، وتم منح اللاعبة سيارة بيجو 2008 الجديدة كليا، تقديرا لنتائج المشرفة التى حققتها اللاعبة عالميا.. يأتى ذلك بالتزامن مع احتفال بيجو بنهاية العام الحالي ٢٠٢٠بمرور ٢١٠ أعوام منذ تأسيسها في ١٨١٠م، ومن المتوقعأن تنظم بيجو احتفالا بهذه المناسبة التاريخية الهامة، يتخذ شكلاً أكثر تألقاً بعد اختيار اللاعبة ميار شريف كسفيرةلعلامة بيجو في مصر.

وقال خالد يوسف الرئيس التنفيذي لـ"مانسكو اوتوموتيف" الوكيل الحصرى لبيجو مصر أن قرار بيجو مصر بتوقيععقد الرعاية يأتى انطلاقا من رعايتها رسميا لبطولة رولان جاروس الخاصة برياضة التنس، والتى شهدت فى فعالياتهاالاخيرة تألق اللاعبة المصرية العالمية ميار شريف ووصولها لنهائي البطولة باعتبارها أول لاعبة تنس مصرية تحققمثل هذا الإنجاز، اضافة الى كونها في طليعة الأبطال المصريين الذين تأهلوا لدورة الألعاب الأولمبية القادمة 2021.. مؤكدا فى السياق نفسه أن توقيع العقد مع ميار شريف نابع من تشابه ظروفها مع ظروف شركة مانسكو فاللاعبة ميارشريف استطاعت تحقيق العديد من البطولات في وقت قصير، واستطاعت ايضا مانسكو تحقيق طفرة فى بيجو مصرخلال عامين ايضا من الاستحواذ، وأنه كما تربعت ميار في قلوب المصريين وأصبحوا يتابعون كل تحركاتها، وأصبحتبمثابة تجمع لمحبي وعشاق رياضة التنس في مصر، تسعى بيجو لتكون المعشوقة الاولى للمستهلك المصرى، ولهذافكانت اللاعبة ميار شريف هي خير من يمثل بيجو في مصر.

وعبرت لاعبة التنس العالمية المصرية ميار الشريف عن سعادتها بتوقيع عقد الرعاية مع شركة بيجو، واعتبرت التوقيعانجازا جديدا يضاف الى سجل انجازاتها الرياضي، موضحة أن عقد الرعاية يتوافق تماما مع ميولها الشخصىباعتبار ان بيجو هى الماركة المفضلة لها بين ماركات السيارات، وانها السيارة التى دائما ما تحرص على اقتنائها، مؤكدةأن سيارة بيجو هى سيارة الصفوة وان اختيارها لتلك العلامة يتماشى مع لاعبها للتنس كرياضة راقية، واصفة السيارةالتى حصلت عليها من بيجو كهدية بأنها تشمل تجهيزات وكماليات وامكانيات فنية غير مسبوقة.

وتعتبر شركة مانسكو من الشركات التي ولدت عملاقة، وعلى الرغم من أن استحواذ مانسكو على وكالة علامة بيجو فيمصر لم يتخطى الثلاثة أعوام، الا انها أصبحت الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات بيجو في مصر منذ عام ٢٠١٨،واستطاعت خلال عامين تحقيق نجاحات عظيمة لاسم بيجو في مصر، وهو ما يظهر فى مبيعات السيارة الفرنسيةالمميزة فى السوق المصرى خلال الفترة الاخيرة، كما أن بيجو تدعم عملائها بخدمات ما بعد البيع بشكل احترافى منخلال شبكة مراكز خدمة تغطي كافة أرجاء الجمهورية، الأمر الذي جعل الكثيرون يلقبونها بالشركة العملاقة.