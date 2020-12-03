شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات تجزئة منطقة اليورو تنتعش بأكثر من المتوقع فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في أكتوبر ويعود الفضل في ذلك بالأساس إلى زيادة في التسوق عبر الإنترنت مع وصول موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن مبيعات التجزئة في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو ارتفعت 1.5 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر بعد تراجع شهري 1.7 بالمئة في سبتمبر، مما تمخض عن زيادة سنوية بنسبة 4.3 بالمئة.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة شهرية 0.8 بالمئة وسنوية 2.7 بالمئة.
وقال يوروستات إن طلبيات المبيعات عبر الإنترنت والبريد قفزت 6.1 بالمئة على أساس شهري وزادت 28.5 بالمئة على أساس سنوي، لتبدد أثر انخفاض بنسبة 2.8 بالمئة على أساس شهري و14 بالمئة على ٍأساس سنوي لمبيعات الملابس والأحذية من المتاجر.
كانت هذه تفاصيل خبر مبيعات تجزئة منطقة اليورو تنتعش بأكثر من المتوقع فى أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.