شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون جنيه قيمة التأمين على لاعبى فريق الإسماعيلى ضد الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام نادى الإسماعيلى، بالتأمين على لاعبى الفريق الأول لكرة القدم والناشئين، بقيمة 30 مليون جنيه لدى إحدى شركات التأمين، ضد مخاطر الوفاة فى حادث أو الإصابة بعجز كلى أو جزئى.

وكشف جمال شحاتة، رئيس قطاع الإنتاج والفروع بإحدى شركات التأمين، والتى أبرمت التعاقد مع النادى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه سيتم توفير التغطيات التأمينية بوثائق الحوادث الشخصية على اللاعبين المحترفين للنادى الإسماعيلى، من خلال فرع الشركة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لتغطية الوفاة بحادث والعجز الكلى المستديم والعجز الكلى المؤقت بمبلغ تأمين 300 ألف جنيه لكل لاعب، وذلك للاعبى الفريق الأول والناشئين، وأضاف أن مجموع الأخطار بالوثائق تخطت الـ30 مليون جنيه، بالإضافة إلى التعاقد بذات التغطيات لمعظم أندية القناة (كالقناة، كهرباء الإسماعلية، ونادى القنطرة) كما أكد أنه بموجب تلك الوثائق تكون الشركة ملتزمة بسداد تعويض لأسرة اللاعب فى حالة وفاته لا قدر الله بحادث أو إصابته بعجز كلى مستديم، أما حال تعرضه لعجز جزئى فإنه يحصل على نسبه وفقا للتقارير الطبية للحادث .

من جانبها، كشفت اللجنة العامة لتأمينات الحياة جماعى بالاتحاد المصرى للتأمين، عن قيامها بدراسة عقدى التأمين على حياة العاملين (متناهى الصغر) والتأمين على اللاعبين الرياضيين، وانتهت اللجنة من إعداد عقد تـأمين جماعى لتغطية الرياضيين، من خلال الاتحادات الرياضية المختصة بمبلغ محدد ومصاريف العلاج نتيجة إصابات الملاعب بحد أقصى 50 ألف جنيه، وتم عرضه على المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتم الموافقة عليه وإرساله للهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد.

وأفادت محمد مصطفى، رئيس اللجنة، أنه تم دراسة الملاحظات الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية وملاحظات المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وإعادة الارسال مرة أخرى للهيئة التى وافقت على العقدين، وتم تعميم العقدين على الشركات الأعضاء من خلال منشور الاتحاد المصرى للتأمين.