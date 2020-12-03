رويترز: أوبك+ تؤجل بدء اجتماعها لمدة ساعة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر، اليوم الخميس، إن أوبك+ أجلت بدء اجتماعها لمدة ساعة. وأوضحت المصادرأن اجتماع أوبك+ يبدأ الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

,أبلغت مصادر رويترز أن أوبك+ تناقش تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية إلى يناير، ثم زيادة تدريجية للإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا من فبراير.

وكان قد قال مصدران بأوبك+ لرويترز إن أوبك+، التي تجتمع اليوم الخميس، تميل صوب تمديد تخفيضات النفط مع زيادة تدريجية لإنتاج الخام على مدى الأشهر القادمة.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما نشب خلاف بين منتجين بشأن الحاجة إلى تمديد أجل تخفيضات قياسية للإنتاج بدأت خلال الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.