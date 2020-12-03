شكرا لقرائتكم خبر عن "تحيا مصر" ووزارة الآثار يعلنان غدا 3 أرقام قياسية مصرية سجلتها موسوعة جينيس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم صندوق تحيا مصر احتفالية غدا الجمعة للإعلان عن 3 أرقام قياسية مصرية تم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كما أنه من المقرر أن يطلق الصندوق خلال الاحتفال حملة "نتشارك .. من أجل الإنسانية"، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار .
واحتفالا بهذه المناسبة سيتم إضاءة قلعة صلاح الدين الأيوبى، وبرج خليفة بإمارة دبى باسم الحملة الجديدة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.
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