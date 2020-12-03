شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم نتائج بحث الدخل والانفاق المعلنة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحــث الدخــل والإنفــاق والإستهلاك 2019/2020 والذى تنبع أهميته من كونه يتضمن العديد من المؤشرات المرتبطة بظاهرة الفقر التى تعد من أبرز المشكلات الإجتماعية والإقتصادية التى تؤثر سلباً على الواقع الذى يعيشه الأفراد من جهة وعلى تحقيق أهداف التنمية الإجتماعيــة والإقتصاديــة من جهــة آخــرى.

لقد حرص الجهاز بالتعاون مع شركاء العمل المختصين على توفير فرص النجاح وتحقيق أفضل النتائج وذلك من خلال ما يمتلكه الجهاز من خبرات متعددة فى مجال تنفيذ المسوح والأبحاث الميدانية والتعدادات وبما لديه من قواعد بيانات شاملة عن السكان تمكن من اختيار العينات الممثلة للمجتمع لتنفيذ كافة المسوح والأبحاث الميدانية وأيضاً إمتلاكه الكوادر البشرية المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، وتأتــي هــذه النتائــج فــي توقيــت هــام ونحن على طريــق الإصــلاح الإقتصــادي وتحقيــق رؤيــة مصر 2030 ، وأفـــريقيــا 2063 ،وأهــداف التنميــة المستــدامة الأمميـــة.

واعتبر خيرت بركات رئيس الجهاز، بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك من المسوح الأسرية التي تجريها الأجهزة الإحصائية في مختلف دول العالم والذى يستهدف توفير قاعدة بيانات تعكس واقـــع ومتـــوسطـــات دخــل وإنفـــاق وإستهـــلاك أفراد الأسر فى المجتمع المصرى .

مستويـــات وأنمــاط الإنفاق وفقاً للمعايير الإقتصادية والإجتماعية والديموجرافية .

حجــم الطلــب سواء الحالـــى أو المستقبلـــى للسكــــان مــن السلــع والخــدمـــات.

آثـــر الــــدعـــم الغـــذائــــى علـــى مستويــــات المعيشـــــــة.

بــالإضافــــة إلـــــــى:

توفيـر بيـــانــات لتحديــد سلة السلع والاوازان النسبية الخاصة ببناء الارقام القياسية لقيــاس معــدلات التضخـــم ..وكــذلك بيـــانــات الحســـابــات القـــوميــة (تقــديـــر حجـــم الإنفــــاق العائلـــــى ).

تــوفيــــر بيانــات المستفيديــن مــن شبكــات وبرامــج الحماية الإجتمـــاعيـــة .

توفيـــر البيانـــات الخاصــة بقيـــاس مستويـــات المعيشـــة (مستويــــات الفقـــر).

ويوفر البحث حجم ضخم من البيانات التي يتم الإعتماد عليها في قياس مستوى معيشة الأسرة والأفراد، وكذا إرساء قواعد معلومات لقياس الفقر وإستخدامه فى تحديد الفئات المستهدفة للبرامج الإجتماعية المختلفة لإرساء قواعد العدالة الإجتماعية، وأيضاً الإعتماد على هذه البيانات ليستفيد منها الباحثون والمخططون وصانعوا القرارات فى رسم السياسات وإتخاذ القرارات فى كافة المجالات.

وأوضح بركات إن الدولة أدركــت أهميــة هــذا البحث منــذ فترة طويلة حيث أجرى البحث الأول عام 1958/1959 تلاه العديد من الأبحاث كان آخرها البحث الحالي عام 2019/2020 وهو الرابع عشر في سلسلة الأبحاث التي يقوم الجهاز بتنفيذها حيث كان ينفذ بدورية كل خمس سنوات ومنذ عام 2008/2009 أصبح ينفذ كل سنتين بحجم عينة قدرها (26000 أسرة معيشية)، صممت لتكون ممثلة على مستوى محافظات الجمهورية ويتم زيارة هذه الاسر بمعدل ثـمان مرات خـــلال مــدة البحــث الميدانـــى.

كما يحرص الجهاز دائما على تطوير منظومة العمل ومنها تطوير الإستبيانات ومنهجيات جمع البيانات فضلاً عن مواكبة التطور التكنولوجى المستمر من خلال إستخدام الوسائل الإلكترونية المختلفة وهو ما ظهر جلياً فى إستخدام الوسائل التكنولوجية فى إستكمال المسوح الميدانية إثناء جائحة كورونا لضمان الجودة والسرعة المطلوبة لتلبية كافة الإحتياجات وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الدولــة المعنيــة والمنظمـات الدوليـة ذات الصلـة، هذا بالإضافة إلى قيام الجهاز بإصدار دراسات متعددة عن أثر فيرس كورونا على المجتمع المصرى إجتماعياً وإقتصادياً.

واستعرض خيرت بركات منهجية البحث وأهم نتائج ومؤشرات الإنفاق والدخل وكذلك أهم مؤشرات الدعم الغذائى ومؤشرات الفقر والتى نستهدف من خلالها تأكيد مسار جهود الدولة فى مجابهة ظاهرة الفقر لتحقيق أحد أهم الأهداف الرئيسية فى إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة بالتزامن مع خطوات وإجراءات الإصلاح الإقتصادى.

وكان من أهم هذه النتائج والتى سيتم إستعراضها اليوم تراجع إرتفاع نسب الفقر على مستوى الجمهورية لأول مرة منذ عام 99/ 2000 لتصل إلى 29.7% فى بحث 2019/ 2020 مقارنةً بـ 32.5% فى بحث 2017/ 2018 وأيضاً ارتفاع متوسط الإنفاق الكلى للأسرة فى السنة لهذا البحث ليصل إلى 61.9 ألف جنيهاً مقابل 53.7 ألف جنيهاً فى البحث السابق وأيضاً ارتفاع متوسط الدخل السنــوى للأســرة من 60.4 ألف جنيــه فى بحــث 2017/ 2018 إلى 69.1 ألف جنيه فى بحث 2019/ 2020 بالإضافة إلى استمرار الدعم الغذائى ليصل إلى متوسط 1420 جنيه سنوياً للأسرة فى بحث 2019/ 2020 ومازلت الدولة تغطى نسبة 84% من الأسر المصرية بالدعم التموينى، كما أظهــرت النتائــج تراجـع نسـب الفقر فـى معظم مناطق الجمهورية وخاصة فى كل من ريف الوجه البحرى والقبلى حيث بلغت 22.56% فى ريف الوجه البحرى مقارنة بـ 27.29% عام 2017/ 2018 و 48.15% فى ريف الوجه القبلى مقارنة بـ 51.94% عام 2017/ 2018.