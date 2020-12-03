شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات الإنفاق والاستهلاك للأسرة ببحث الدخل والإنفاق المعلنة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض ”الخليج 365” أهم مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للعام 2019/2020، والتي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهي كالتالي:

أعلى نسبة إنفاق لاستهلاك في بنود الطعام والشراب كانت من نصيب اللحوم بواقع 26.1%، يليه الخضر بواقع 16.2%، ثم الحبوب والخبز 13.7%، ثم الألبان والجبن والبيض 13%.

وتنفق الأسرة المصرية في المتوسط مبلغ 11890.6 جنيه على السكن ومستلزماته سنويا بنسبة 19.2% من إنفاقها السنوى.

وتمثل الإيجارات المحتسبة للوحدات المملوكة أعلى نسبة 55.4%.

تنفق الأسرة المصرية في المتوسط مبلغ 6408 جنيه على الخدمات والرعاية الصحية سنويا، بنسبة 10.4% من إجمالي إنفاقها السنوي.

يبلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسرة على التعليم نحو 8850.6 جنيه سنويا، بنسبة 12.5% لإجمالي الجمهورية وفي الحضر بنسبة 15.7%، مقابل 9.2% في الريف، علما بأن نسب الأسر التي لديها أفراد ملتحقين بالتعليم تصل إلى 58.4%.

تمثل المصروفات والرسوم الدراسية نسبة 38.6% من الإنفاق السنوي للأسرة على التعليم في عموم الجمهورية، و28.3% نسبة الإنفاق على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية، و11.3% للكتب والأدوات المدرسية.

التوزيع النسبي للدخل السنوي للأسرة وفقا لمصادر الدخل كانت 63.6% منها دخل من العمل لإجمالي الجمهورية، و23.7% من التحويلات الجارية سواء من الدعم أو تحويلات أخرى من داخل أو خارج الجمهورية.



انفاق الاسر على التعليم