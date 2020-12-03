شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية في بداية الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس على نحو طفيف وسط ترقب حذر لتطورات أزمة كورونا وعقب صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



ومن جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تراجع لقاح "فايزر" وإمكانية إتاحة استخدامه بشكل طاريء في الوقاية من فيروس كورونا.



هذا، ومن المنتظر البدء في توزيع جرعات من لقاحي "موديرنا" و"فايزر" منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري بمعدل إنتاج ما يقرب من 20 مليون جرعة من كل لقاح.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 712 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 787 ألفاً في الأسبوع قبل الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 775 ألفاً.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 29932 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 12387 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 3671 نقطة.