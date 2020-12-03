شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات البريطانية متفائلة إزاء 2021 بعد أنباء عن لقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زاد تفاؤل الشركات البريطانية العاملة في قطاع الخدمات إزاء عام 2021 بعد أنباء عن لقاحات مضادة لكوفيد-19 بالرغم من أول تراجع للنشاط منذ يونيو/حزيران في ظل الضرر الكبير الناجم عن إغلاق جزئي لأربعة أسابيع في أنحاء إنجلترا.
وتراجع مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بقطاع الخدمات في بريطانيا إلى 47.6 في نوفمبر/تشرين الثاني من 51.4 في أكتوبر/تشرين الأول، وهي المرة الأولى التي يهبط فيها المؤشر دون مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش منذ يونيو/حزيران.
لكن هذا تراجع يقل كثيراً عما حدث خلال العزل العام الأول في أبريل/نيسان عندما بلغ مؤشر مديري المشتريات مستوى قياسياً متدنياً عند 13.4، كما أنه يمثل تباطؤاً أقل مما أشارت إليه قراءة أولية لنوفمبر/تشرين الثاني عند 45.8.
وهبط مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يشمل المُصنعين الذين تمتعوا بنمو أقوى، إلى 49 من 52.1.
كما دعمت الأنباء عن لقاحات فعالة للوقاية من كوفيد-19 تفاؤل الشركات على مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الذي ارتفع إلى أقوى مستوى له منذ ذروة خمس سنوات المسجلة في فبراير/ شباط.
كما أظهر مسح المؤشر استمرار فقد الوظائف للشهر التاسع على التوالي، وهي المدة الأطول منذ 2010.
(رويترز)
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