شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، مع توقف صعود معظم أسواق الأسهم العالمية ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،وتظل الخسائر محدودة بعد تطورات إيجابية عن لقاحات فيروس كورونا ، و آمال إقرار تحفيز اقتصادي جديد فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع صناعة الطاقة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.2% ، بسبب مخاوف زيادة إنتاج أوبك بلس وتضرر أسعار النفط.

توقفت موجة صعود الأسواق العالمية ضمن عمليات التقاط الأنفاس فى انتظار المزيد من الأخبار بشأن لقاحات فيروس كورونا والتحفيز المالي فى الولايات المتحدة.

أصبحت المملكة المتحدة أول دولة تمنح ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المطور من شركتي "فايزر و بيونتيك" ، حيث من المنتظر إجراء أول جولة من التطعيم باللقاح فى لندن مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر حدوث خطوات ممثلة من السلطات المختصة فى الولايات المتحدة وأوروبا لاستخدام هذا اللقاح الذي أظهر فعالية بنسبة 95% للوقاية من العدوى ، كما اقترب كثيرا حدوث نفس التطورات مع لقاح شركة موديرنا والذي أظهر فعالية بنسبة 100%.

وفى الولايات المتحدة لا تزال هناك محادثات مكثفة حول برنامج الإغاثة الجديد من فيروس كورونا بعد تقدم ملموس حدث عقب الجولة الأخيرة من المفاوضات بين وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين" ورئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي".

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا قرابة 0.2% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،فى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 بحوالي 0.2% ، وفى ألمانيا تراجع مؤشر داكس قرابة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.1 % على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.