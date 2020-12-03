شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى عامين ونصف قبيل طلبات إعانة البطالة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عامين ونصف ، بفعل انحسار طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين والإقبال على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وعن قطاع الخدمات خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.43 % إلى مستوى 90.69 نقطة الأدنى منذ نيسان/أبريل 2018 ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.09 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية.

والمعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين حاليا ، تعود إلى التطورات الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا ،بالإضافة إلى تزايد آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

وافقت المملكة المتحدة يوم الأربعاء على منح ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المطور من قبل شركتي "فايرز و بيونتيك" ،وقالت الحكومة البريطانية إنها ستبدأ فى تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وأعلنت فى وقت سابق شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة "بيونتيك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية أن التحليل النهائي لبيانات التجارب الأخيرة أظهر أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة 95% فى الوقاية من العدوى.

أجرى وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين" ورئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" يوم الثلاثاء محادثات حول برنامج الإغاثة الجديدة من فيروس كورونا ، وقالت بيلوسي فى بيان بعد المحادثات إن منوتشين سيراجع مقترحات المساعدات الاقتصادية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتوصل المشرعون فى الولايات المتحدة لاتفاق حول تمرير ميزانية بقيمة 1.4 تريليون دولار لتجنب الإغلاق الحكومي فى 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ، عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وعن أداء قطاع الخدمات الأمريكي خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، البيانات الإيجابية سوف توسع من الخسائر الحالية فى سعر صرف العملة الأمريكية.

تصدر بحلول الساعة 13:30 غرينتش طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.775 مليون فى الأسبوع المنتهي 28 تشرين الثاني/نوفمبر من 0.778 مليون الأسبوع الأسبق .

وتصدر بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 55.9 نقطة خلال تشرين الثاني/نوفمبر من مستوى 56.6 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر.