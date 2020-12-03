شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مايكروسوفت (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.39% بما يعادل -0.84 نقطة ليستقر على سعر 215.37 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الفرعية 216.26، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 232.81.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه