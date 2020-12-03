شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يجني أرباحه – تحليل – 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة باي بال (PYPL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.84% بما يعادل -3.98 نقطة ليستقر على سعر 212.56 دولار، ليجني السهم بهذا الانخفاض أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 212.57، كما يحاول أيضاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما يدعمه استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم من جيد بتداولاته القادمة، ولكن بشرط عليه أولاً اختراق مستوى المقاومة 212.57، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 237.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه