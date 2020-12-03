شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يرتفع على استحياء – تحليل – 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم ستاربكس (SBUX) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.09% بما يعادل 0.09 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 98.91 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن ما كبح من مكاسب السهم بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع ا لمزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم المحوري 93.90، ليستهدف مستوى المقاومة 105.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد