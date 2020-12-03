بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 80.4 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 4ر80 نقطة ليبلغ مستوى 60ر5542 نقطة بنسبة صعود بلغت 47ر1 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 18ر302 مليون سهم تمت عبر 12953 صفقة نقدية بقيمة 13ر85 مليون دينار (نحو 298 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر16 نقطة ليبلغ مستوى 54ر4390 نقطة بنسبة صعود بلغت 38ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر126 مليون سهم تمت عبر 4237 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 مليون دينار (نحو 3ر34 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 4ر111 نقطة ليبلغ مستوى 67ر6123 نقطة بنسبة صعود بلغت 85ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر175 مليون سهم تمت عبر 8716 صفقة بقيمة 2ر75 مليون دينار (نحو 2ر263 مليون دولار).

في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 2ر42 نقطة ليبلغ مستوى 89ر4495 نقطة بنسبة صعود بلغت 95ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر111 مليون سهم تمت عبر 3299 صفقة نقدية بقيمة 04ر9 مليون دينار (نحو 6ر31 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (النخيل) و(تجارة) و(الراي) و(أسس) أما شركات (أهلي متحد) و(الأولى) و(خليج ب) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (يوباك) و(المنار) و(جياد) و(بيان) الأكثر انخفاضا.