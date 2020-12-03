شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي المصري يعتزم طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي المصري، الخميس، إنه يعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام واحد في مزاد يوم الثلاثاء الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

كان وزير المالية المصري محمد معيط، قال الأربعاء إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار حالياً. (رويترز)

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