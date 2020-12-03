شكرا لقرائتكم خبر عن المعمر توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع الراجحي بقيمة 500 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس" عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي لتمويل المشاريع الجديدة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن قيمة التمويل تبلغ 500 مليون ريال، علماً بأن مدة التمويل تبدأ في 3 ديسمبر الجاري وتنتهي في 31 ديسمبر 2021.

وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل المشاريع الجديدة، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر لصالح مجموعة سامبا المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 22.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 14.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى النمو في الايرادات حيث بلغت 2.117% ويعزى ذلك النمو في الايرادات بشكل رئيس الى القاعدة الصلبة للرصيد التراكمي للأعمال المرحلة والنمو المستمر في الطلبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير التي أدت الى الزيادة الطفيفة في الإيرادات.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 41.3 مليون ريال خلال استة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 24.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.