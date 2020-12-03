شكرا لقرائتكم خبر عن أنعام القابضة تبدأ توزيع تعويضات لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة البدء بتوزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور يبلغ 65.415 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت، في نوفمبر الماضي، نتائج الطرح المتبقى وتخصيص أسهم حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 242.7%، وذلك ببيع عدد 980.656 ألف سهم، بمتوسط سعر بيع 76.71 ريال، بإجمالي عائد بلغ 75.222 مليون ريال.

يُذكر أنه قد تم الاكتتاب في المرحلة الأولى بعدد 8.019 مليون سهم بقيمة 80.193 مليون ريال سعودي، بنسبة تغطية من مجمل الأسهم بلغت 89.10% من إجمالي عدد 9 مليون سهم.

وكانت عمومية الشركة قد أقرت، خلال أكتوبر الماضي، زيادة رأس مال الشركة بقيمة 90 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، ليرتفع من 15 مليون ريال إلى 105 مليون ريال، بنسبة زيادة تبلغ 600%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.14 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 2.78 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض المصروفات العمومية والادارية بنسبة 10% و انخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 58%.