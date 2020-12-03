شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية منذ الصباح، وطالما أن السعر فوق 23.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة لهذا اليوم، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر للانخفاض من جديد، بينما يتواجد هدفنا الإيجابي التالي عند 25.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.50 والمقاومة 25.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد