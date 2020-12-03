شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مع استئناف «أوبك+» محادثات تمديد خفض الإنتاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعدما نشب خلاف بين منتجين بينهم السعودية وروسيا بشأن الحاجة إلى تمديد أجل تخفيضات قياسية للإنتاج بدأت خلال الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.

وارتفع خام برنت 21 سنتاً، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 48.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش، بعدما زاد 1.8 بالمئة، الأربعاء. وصعد النفط الأمريكي 11 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، إلى 45.39 دولار للبرميل، بعدما أغلق على ارتفاع 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتستأنف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا مباحثاتهما، الخميس، للاتفاق على سياسات لعام 2021 بعدما لم تسفر مناقشات أجريت في وقت سابق عن إيجاد تسوية بشأن كيفية مواجهة ضعف الطلب على النفط في خضم موجة جديدة من الجائحة.

كان من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد أوبك وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بأوبك+، تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل ثمانية بالمئة من الإمدادات العالمية، حتى مارس/ آذار 2021 على الأقل.

لكن بعدما أسفرت آمال في موافقة سريعة على لقاحات للوقاية من الفيروس عن ارتفاع أسعار النفط في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأ بعض المنتجين يشككون في الحاجة إلى تشديد السياسة النفطية والذي تؤيده السعودية العضو البارز بأوبك.

وقالت آي.إن.جي إكونوميكس «مازال من المتوقع أن تتوصل المجموعة إلى اتفاق».

في الولايات المتحدة، تراجعت مخزونات الخام الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير كثيراً، في ظل تباطؤ إنتاج مصافي التكرير بسبب تراجع الطلب، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء.

وهبطت مخزونات الخام 679 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ما يقل عما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 2.4 مليون برميل.

ومما يزيد من الإمدادات العالمية، ارتفاع صادرات فنزويلا من الخام إلى المثلين تقريباً الشهر الماضي، بحسب بيانات من شركة بي.دي.في.إس.إيه للنفط التي تديرها الدولة ورفينيتيف أيكون.