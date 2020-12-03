شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تسجل تحركات هادئة بفعل ضبابية الانفصال البريطاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الأسهم الأوروبية تحركات ضعيفة عند الفتح، الخميس، بانتظار المزيد من المؤشرات من مفاوضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما تتتبع إحراز تقدم في إجراءات التحفيز واللقاحات في الوقت الذي ما زالت فيه الاقتصادات تعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ربما حققا تقدما كافيا للتوصل إلى اتفاق تجاري في غضون الأيام القليلة المقبلة، قبل ما يقل عن خمسة أسابيع من خروج بريطانيا من التكتل.

ولا تزال مسألة الصيد البحري في مياه المانش تشكل عقبة كبيرة في المفاوضات الجارية في لندن.

وظل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني قرب مستويات إغلاق، الأربعاء، حين اختتم التعاملات مرتفعا ما يزيد عن واحد بالمئة بعد أن أصبحت المملكة المتحدة أول دولة توافق على توزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا من إنتاج فايزر وبيونتك الأسبوع القادم.

ولم يطرأ تغير يُذكر على المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية.

(رويترز)

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