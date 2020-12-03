شهية المستويات القياسية تقود «وول ستريت» في ديسمبر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 ارتفاعا طفيفا ليغلق إغلاقا قياسيا الأربعاء في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع وسط مفاضلة المستثمرين بين تطورات تبعث على التفاؤل صوب توفير لقاح وحزمة تحفيز مالي محتملة وبين تقرير قاتم عن سوق العمل.

مازال الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس عاجزين عن التوصل إلى اتفاق على تحفيز جديد للاقتصاد الأمريكي الذي تعصف به الجائحة، لكن بعض المستثمرين يقولون إن الأنباء السيئة عن الاقتصاد قد تستحث صناع السياسات لممارسة مزيد من الضغوط من أجل إبرام صفقة.

وأبدى ستيني هوير زعيم الأغلبية بمجلس النواب أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق «خلال أيام قليلة».

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 60.86 نقطة بما يعادل 0.2 بالمئة ليصل إلى 29884.78 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 6.54 نقطة أو 0.18 بالمئة ليسجل 3668.99 نقطة، وتراجع ناسداك 5.74 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 12349.37 نقطة.

(رويترز)

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