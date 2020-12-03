شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر لليوم الخامس على التوالى 3-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى لليوم الخامس 3-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.59 جنيه للشراء، و15.69جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

نزل الدولار اليوم الخميس لأدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل سلة من العملات إذ يراهن المستثمرون على أن المزيد من التحفيز الاقتصادي من واشنطن وتوقع البدء في توزيع لقاحات لكوفيد-19 سيدعمان الأصول العالية المخاطر.

وبينما أخفق المشرعون الأمريكيون في التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدات جديدة للتخفيف عن الاقتصاد الذي تعصف به الجائحة، فإن هناك مؤشرات أولية على أن اقتراحا يحظى بقيمة 908 مليارات دولار يحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد يكسب قوة دفع. ويتوقع المستثمرون أن يتوصل المشرعون إلى اتفاق في نهاية المطاف إذ يواجه الحزبان أيضا موعدا نهائيا في 11 ديسمبر لتمرير ميزانية بقيمة 1.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتوقف عمل الحكومة. ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.59 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.61 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة15.61 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.