شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو وتباين باقى العملات اليوم الخميس 3-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 3-12-2020، أمام الجنيه المصرى مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، ليستقر سعر الدولار اليوم عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر اليورو لـ 18.87 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.80 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

نزل الدولار اليوم الخميس لأدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل سلة من العملات إذ يراهن المستثمرون على أن المزيد من التحفيز الاقتصادي من واشنطن وتوقع البدء في توزيع لقاحات لكوفيد-19 سيدعمان الأصول العالية المخاطر. وبينما أخفق المشرعون الأمريكيون في التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدات جديدة للتخفيف عن الاقتصاد الذي تعصف به الجائحة، فإن هناك مؤشرات أولية على أن اقتراحا يحظى بقيمة 908 مليارات دولار يحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد يكسب قوة دفع. ويتوقع المستثمرون أن يتوصل المشرعون إلى اتفاق في نهاية المطاف إذ يواجه الحزبان أيضا موعدا نهائيا في 11 ديسمبر لتمرير ميزانية بقيمة 1.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتوقف عمل الحكومة.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.82 جنيه للشراء، 21.03 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.90 جنيه للشراء، 21.07 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.82 جنيه للشراء، 21.03 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.90 جنيه للشراء، 21.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم وثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.59 جنيه للشراء، و51.52 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.66 جنيه للشراء، و51.50 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.59 جنيه للشراء، و51.52 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.66 جنيه للشراء، و51.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ18.87 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.80 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.