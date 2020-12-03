شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا ترصد 8369 إصابة جديدة بكورونا فى أكبر قفزة يومية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر فريق العمل المكلف بمكافحة مرض كوفيد-19 في إندونيسيا أن البلاد شهدت أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم الخميس بلغت 8369.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات هناك 557877 حالة. وكشفت بيانات الفريق أيضا أنه جرى تسجيل 156 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 لتصل حصيلة الوفيات إلى 17355.
وتسجل إندونيسيا أعلى عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا ترصد 8369 إصابة جديدة بكورونا فى أكبر قفزة يومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.