سعر اليورو يواصل الارتفاع اليوم الخميس 3-12-2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 3-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.87 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.80 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

قال يوجيرو جوتو رئيس الاستراتيجيات لدى نومورا للأوراق المالية "بريطانيا بدأت التحصين ومن المتوقع أن تفعل الولايات المتحدة ذلك في الأسابيع المقبلة بينما يبدو أن الإصابات بفيروس كورونا قد بلغت ذروتها في أوروبا ويمكن أن يقال المثل على الولايات المتحدة أيضا.

"كل ذلك يخفف المخاوف بشأن أن التعافي الاقتصادي يفقد الزخم".

وفاق ذلك التفاؤل وأكثر بيانات مخيبة للتوقعات للوظائف الأمريكية لشهر نوفمبر وساهم في دعم اليورو على الرغم من توقعات واسعة النطاق بأن البنك المركزي الأوروبي سيحسن تيسيره الكمي الأسبوع المقبل.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة قليلا إلى 1.2119 دولار، لتلامس أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل 2018.

وانخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 90.948 واستقر في أحدث تعاملات عند 90.992.