شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة تقرر عدم السماح باستيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بعدم السماح باستيراد السكر سواء الأبيض أو الخام إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيرى التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعة القرار بشكل دورى وفقاً للمستجدات.

وقالت الوزيرة إن هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية ويستهدف إحكام الرقابة على المنتجات المستوردة خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الحكومة المصرية فى إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.