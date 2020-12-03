شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الإحصاء: تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ سنوات إلى 29% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدلات الفقر تراجعت لاول مرة منذ سنوات إلى 29٪، واضاف إن بحث الدخل والانفاق يأتي في توقيت هام تسعي فيه الدولة لتحقيق الاهداف الاجتماعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لاعلان أهم نتائج بحث الدخل والانفاق اليوم، واضاف بركات إن الدولة اهتمت بهذا البحث بشكل كبير واصبح ينفذ كل عامين على ٢٦ الف أسرة موزعة على محافظات الجمهورية من خلال جمع البيانات في ٨ زيارات، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.